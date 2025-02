Inter-news.it - Frattesi, retroscena Juventus ultime ore di mercato! Risposta Inter – Sky

Leggi su Inter-news.it

alla fine è rimasto all’, per volontà sua e del club, nonostante il forteesse della Roma a inizio. Scattata la mezzanotte dell’ultimo giorno di, Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha svelato unlegato al centrocampista italiano e alla.NESSUNO SCONTO – La sessione invernale di calcio2024-2025 si è chiusa con Davideancora saldo al centro del progetto dell’. Nonostante i rumors che lo hanno visto accostato in particolare alla Roma. Il club nerazzurro ha ribadito fin dal primo giorno una posizione ferma e irremovibile: per meno di 45 milioni di euro il centrocampista non si muoveva. Una richiesta chiara, che non prevedeva sconti né contropartite tecniche. E alla fine, nessun club ha potuto avvicinarsi alle condizioni imposte dall’, che ha trattenuto uno dei suoi centrocampisti più preziosi.