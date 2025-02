Juventusnews24.com - Frattesi Juve, da Torino ci avevano provato davvero. Retroscena dell’ultimo giorno di mercato: serviva quella cessione, ma…

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul centrocampista dell’Inter dopo l’ultimodi calcio: ecco che cosa è successo ieriGianluca Di Marzio riporta unsul calcioin merito all’ultimodi. I bianconeri, si dice, avrebbero voluto fare un tentativo per ingaggiare Davide, centrocampista vicino all’addio all’Inter a gennaio.I bianconeri avrebbero però dovuto prima cedere Douglas Luiz, per poi farsi avanti per intavolare un’eventuale trattativa con i nerazzurri. Marotta, però, difficilmente avrebbe fatto un favore agli storici rivali.Leggi suntusnews24.com