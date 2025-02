Thesocialpost.it - Fratellini ricoverati, la Procura dei minori: violenti maltrattamenti in famiglia

Due bambini di 4 e 2 anni,all’ospedale di Cosenza, sono stati vittime di ripetutie gravi lesioni in ambito familiare. Il PM delladeidi Catanzaro ha richiesto ai giudici del Tribunale deil’immediata sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, definendoli “assolutamente inidonei alla cura dei figli”.La richiesta prevede la nomina di un tutore legale e l’affidamento temporaneo dei bambini a una, una volta dimessi dall’ospedale.La madre e la nonna di un bambino di tre anni, attualmente ricoverato in rianimazione, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo che il piccolo è stato portato al pronto soccorso di Cosenza con una grave infiammazione nelle zone intime. Questo rappresenterebbe il secondo ricovero del bambino, che già in passato era giunto in ospedale con evidenti ematomi e segni di violenza sul corpo.