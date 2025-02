Thesocialpost.it - Fratellini di 4 e 2 anni massacrati di botte dal compagno della mamma, la nonna copriva tutto: “D’accordo con l’educazione rigida”

Due bambini di 4 e 2, ricoverati all’ospedale di Cosenza, sono stati vittime di ripetuti maltrattamenti e gravi lesioni in ambito familiare. Il PMProcura dei Minori di Catanzaro ha richiesto ai giudici del Tribunale dei Minori l’immediata sospensioneresponsabilità genitoriale per entrambi i genitori, definendoli “assolutamente inidonei alla cura dei figli”.La richiesta prevede la nomina di un tutore legale e l’affidamento temporaneo dei bambini a una famiglia, una volta dimessi dall’ospedale.La madre e ladi un bambino di tre, attualmente ricoverato in rianimazione, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo che il piccolo è stato portato al pronto soccorso di Cosenza con una grave infiammazione nelle zone intime. Laavrebbe tentato di coprire l’autore di questa violenza inaudita, vale a dire ildonna, secondo quanto è emerso dalle indaginiProcura, e laavrebbe addirittura approvato la “disciplina” impartita ai bambini.