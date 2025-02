Quifinanza.it - Francois Pinault, una collezione d’arte senza prezzo

, classe 1936, cresce tra i paesaggi rurali della Bretagna, ma il suo destino, come vedremo, non lo limiterà al solo commercio di legname. A 16 anni abbandona gli studi per lavorare nell’azienda di famiglia, ma già allora il suo sguardo è rivolto ben oltre i confini locali.Dopo il servizio militare in Algeria, compie una mossa audace: vende l’impresa e inizia un viaggio che lo porterà a diventare uno degli uomini più ricchi e influenti del pianeta, trasformando il panorama economico globale con il suo genio imprenditoriale.Con una fortuna stimata in 31,6 miliardi di dollari nel 2024,figura tra i protagonisti della scena economica globale. La sua influenza si riflette anche nei numerosi premi ricevuti, tra cui il titolo di Grand Croix de la Légion d’honneur e l’Ordine della Stella d’Italia.