Francesco Acquaroli | Ricci? Non temo la sinistra che ci ha portato al disastro Per l’Atim parlano i risultati

Ancona, 4 febbraio 2025 – Governatore, partiamo dalla fine. Venerdì, la giunta regionale ha nominato direttrice delMarina Santucci, già dirigente del settore ‘Audit e controlli’. Visto tutto quello che è accaduto, condivide il fatto chesia stata una scelta fallimentare? E quali sono gli indirizzi operativi per la nuova governance? “Le polemiche che hanno riguardato Atim sono sostanzialmente strumentalizzazioni di natura politica. Non ho mai negato che Atim ha avuto alcune difficoltà organizzative della struttura, nata solo nel 2023. D’altra parte, non si possono negare idi Atim, che nello stesso 2023 ha migliorato il risultato di record assoluto di turisti nelle Marche registrato l’anno prima, con una crescita stabile e costante avuta anche per il 2024.