Amica.it - Francesca Michielin a Sanremo 2025: «La mia canzone liberatoria»

Leggi su Amica.it

(askanews) –sarà sul palco dell’Ariston, dove porterà in gara alla 75° edizione del Festival diil brano Fango in Paradiso. Il brano è la versione revenge song diche, come insegna Taylor Swift, è sempre un’ottima soluzione per rimettere insieme i pezzi di un cuore spezzato.GUARDA LE FOTOEmma e2022: dettagli di un beauty look condiviso «Allora, la miaè nata in un momento di grande disagio, adesso ci scherzo, però è stato veramente il disagio più forte che ho provato. A fine luglio avevo voglia di andare in studio e scrivere una ballata o una strappalacrime perché ho vissuto questa relazione molto difficile, una relazione in cui c’era tanta superficialità e non c’era voglia di secondo me ascoltarsi veramente.