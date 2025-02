Anteprima24.it - FOTO/ Scontro frontale sulla provinciale: donna ferita e traffico in tilt

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutolaterale, questa mattina,78 tra San Salvatore e Faicchio. Coinvolte una Ford Focus e una Peugeot 308. Unaè risultatae trasportata in ospedale.veicolare con numerosi disagi e bloccato in entrambe le direzioni per permettere di rimuovere i due veicoli incidentati. Sul posto i Carabinieri di Cerreto Sannita per effettuare i rilievi, gli agenti del Commissariato di Telese Terme per la viabilità e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per mettere in sicurezza le due autovetture. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.