Spazionapoli.it - FOTO – Okafor rompe il silenzio: le prime parole con la maglia del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Ledi Noahda nuovo calciatore azzurro: l’attaccante svizzero ha parlato attraverso i social. Noahè un nuovo calciatore delormai da diverse ore. L’attaccante svizzero è arrivato all’ombra del Vesuvio proprio in queste ore, ed oggi ha anche svolto il primo allenamento con gli azzurri.I tifosi delhanno atteso per settimane l’arrivo di quello che è a tutti gli effetti il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, anche se i nomi che sono circolati in queste settimane erano ben diversi: da Garnacho ad Adeyemi, passando Amuzu e Saint-Maximi.Giovanni Manna alla fine ha optato proprio per l’attaccante rossonero, di fatto spiazzando tutti e mettendo sul piatto un giocatore che dovrà dimostrare di valere l’investimento fatto nei prossimi mesi.Se Antonio Conte sia soddisfatto o meno di quanto fatto in queste settimane, lo si scoprirà soltanto col tempo: ad oggi Noahrappresenta il presente della squadra azzurra.