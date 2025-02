Lanazione.it - “Forte e Chiara”: al Teatro Petrarca di Arezzo l’irresistibile memoir di e con Chiara Francini

, 4 febbraio 2025 – Sabato 8 febbraio aldiriflettori puntati su, irresistibile interprete della comicità toscana, autrice e protagonista del”. Appuntamento alle 21 con un vero e proprio one woman show – in scena nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’e Comune di– in cuiripercorre la sua vita tra aneddoti e esperienze indimenticabili, con la regia di Alessandro Federico e la musica dal vivo di Francesco Leineri che accompagna magistralmente il fiume di parole e la dolcezza dei ricordi. Uno spettacolo di formazione prodotto da Pierfranceso Pisani e Isabella Borettini per Infinito, la storia di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà.