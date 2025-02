Sport.quotidiano.net - Forlì, altro gol pesante di Petrelli: "Col Tau era davvero importante"

Motti chi? Eliausa la testa e ilmantiene la vetta, a braccetto col Ravenna. Il 23enne centravanti cesenate incorna il Tau nel big match del ‘Morgagni’, sale a quota 9 reti in campionato e si aggiudica il duello a distanza con il temutissimo leader dalla fulva chioma della classifica marcatori, bomber dell’Altopascio. "È stata una partita veramente impegnativa. Loro hanno avuto pochissime occasioni, praticamente solo nel finale, ma con l’1-0 non si può mai stare tranquilli. Tuttavia, pur soffrendo, siamo riusciti a condurre in porto la vittoria. E adesso ce la godiamo. Questi sono tre punti importantissimi, che danno continuità al nostro percorso", scandisce raggiante. Che aggiunge: "Il risultato è pienamente meritato perché giunto a coronamento di una bella prestazione.