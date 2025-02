Ilrestodelcarlino.it - "Fonti rinnovabili, situazione da sbloccare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È in fase di realizzazione, ma comunque ferma ai blocchi di partenza la legge regionale dell’Emilia-Romagna che definirà le aree idonee per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile. "Rientra tra i provvedimenti che il presidente de Pascale vorrebbe adottare nei primi 100 giorni di mandato – afferma la conisgliera regionale Francesca Lucchi (Pd) –. L’autonomia energetica e lo sviluppo di energiesono punti sui quali vorrei concentrare il mio impegno. Definire strategie e condividerle, sono queste le finalità di un percorso con cui intendiamo fornire a cittadini e imprese indicazioni concrete". A scompaginare potenzialmente i giochi c’è l’udienza dinanzi al Tar del Lazio, fissata per domani, dopo che il Consiglio di Stato il 14 novembre scorso scorso ha accolto parzialmente l’appello di una società, sospendendo una disposizione del Dm 21 giugno 2024 nella parte in cui è lasciata alle singole regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree "immediatamente" idonee.