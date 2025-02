Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “Università del Salento, una tesi su Angelo Vassallo e la Dieta Mediterranea”

Il Presidente Dario: “L’eredità dicontinua a ispirare le generazioni future, il suo sogno di un Cilento autentico e sostenibile è più vivo che mai.”Si è concluso con grande rilievo il Master di I livello in Gastronomie Territoriali Sostenibili e Food Policies dell’del, con unache ha colpito particolarmente la commissione accademica, la quale ha voluto ricordare, insieme al fratello Dario, per rendere omaggio al suo impegno. Il dott. Sabino Ardito, corsista del master, ha presentato la sua ricerca dal titolo “Cilento e: da Ancel Keys ai Mercatini di Prossimità di“. La suaè l’unica del master a unire elementi biografici di una persona che ha dedicato la sua vita personale e professionale a temi di rilevanza storica e attualità, come la gastronomia, e soprattutto il futuro della produzione di cibo e di eventi culturali.