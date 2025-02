Oasport.it - FOCUS BASKET – Paolo Seletti: L’Approccio Innovativo che può Cambiare il Basket Femminile Italiano

Scopri la carriera di, allenatore classe 1977, uno dei punti di riferimento del! Con due scudetti vinti e il merito di aver lanciato talenti come Santucci, Franceschelli e molte altre giocatrici oggi in nazionale,ha contribuito alla crescita del movimento cestistico giovanile in Italia. Dal debutto clamoroso di Matilde Villa a soli 14 anni nel 2018, alla sua esperienza attuale a Faenza, dove in due anni ha fatto un ottimo campionato nonostante risorse limitate,condivide la sua visione del gioco e la sua filosofia come allenatore. In questa intervista, parliamo di: Il “bicchiere vuoto”: come riempirlo insieme alle giovani promesse delLa difficoltà di colmare la disparità tra i budget alti e i budget bassi delle squadre in Italia e le sfide economiche del movimento L’importanza di investire di più nei settori giovanili per garantire un futuro solido alIl confronto con le migliori leghe europee (Spagna, Francia) e cosa manca per raggiungere i livelli più alti Il quintetto ideale diper una nazionale ideale Un’opportunità unica per conoscere meglio uno degli allenatori più influenti del, che ci offre la sua esperienza, visione e strategie per il futuro del nostro sport! Conduce Alice Liverani con Luca De Favero