Ilfattoquotidiano.it - Flop in Trentino per il liceo del “Made in Italy”: solamente quindici gli studenti iscritti al prossimo anno scolastico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildel “in” è unanche in. Alla chiusura, venerdì scorso, del tempo delle iscrizioni sono stati registratialunni che hoptato per il nuovo indirizzo per l’2025/2026. L’assessore all’Istruzione della provincia di Trento Francesca Gerosa attende i dati definitivi prima di ufficializzare il fallimento del progetto ma in un comunicato mette le mani avanti: “Nonostante i dati delle iscrizioni, che non si discostano dalle tendenze nazionali e che quindi non mi sorprendono, in questi mesi c’è stato molto interesse e curiosità da parte deglie delle loro famiglie, sia arienta che nelle giornate di porte aperte organizzate dalle scuole, e questo ci fa pensare che l’idea delin” non vada accantonata, ma serva avviare un’ulteriore riflessione e pianificazione per il futuro”.