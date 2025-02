Fiumicino prove di carico sul viadotto dell’aeroporto | chiusa una corsia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 febbraio 2025 – Anas comunica che dalle 11 alle 13 di oggi, martedì 4 febbraio, e mercoledì 5 febbraio 2025, saranno effettuate delledisuldi, all'altezza del km0+190 fino al km0+800, direzione aeroporto.Durante le operazioni, il traffico veicolare rimarrà attivo, ma sarà necessaria la chiusura di unaper consentire il corretto svolgimento delle misurazioni. Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, dalle 7 alle 16, sarà necessario procedere alla parzializzazione della carreggiata, sempre in direzione aeroporto, per interventi di manutenzione sulle barriere di sicurezza.