Fiumicino investimento su via della Scafa | donna di 60 anni trasportata in ospedale

, 4 febbraio 2025 – Stasera, intorno alle 19.30, unadi circa 60è stata investita su via, nei pressi di un distributore di benzina. A colpirla, per cause ancora in corso di accertamento da partepolizia locale, è stata un'auto di media cilindrata, guidata da una.Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno stabilizzato la ferita prima di trasportarla inin codice giallo. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente e gli agenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.La viabilità ha subito temporanei rallentamenti per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.