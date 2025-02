Ilfattoquotidiano.it - Firmato il nuovo contratto Funzioni centrali: finalmente un passo avanti verso l’Europa

È statoilnazionale di lavoro delle2022-2024. Questo rappresenta un momento significativo non solo per gli aumenti contrattuali pari a 165 euro medi, ma anche per l’introduzione di importanti cambiamenti organizzativi che, come Flp, abbiamo fortemente sostenuto. Tra questi l’implementazione del lavoro agile e del lavoro a distanza (coworking e telelavoro), il superamento del principio di prevalenza dell’attività in sede, l’erogazione del buono pasto, la definizione delle priorità di accesso in contrattazione decentrata e la sperimentazione della settimana lavorativa su quattro giorni, su base volontaria.Queste novità pongono le basi per la discussione delper il triennio 2025-2027, le cui risorse sono già stanziate nella legge di bilancio, permettendol’allineamento del rinnovo contrattuale al triennio di svolgimento delle prestazioni.