Firenze, partono le due mostre 'Divorando le pietre'

, 4 febbraio 2025 - Nono anno di collaborazione tra MAD Murate Art District, Fondazione MUS.E e Black History Month Florence, iniziativa dedicata alle culture afro-discendenti nel contesto Italiano, che per la decima edizione, vede inaugurare a Murate Art District le duele, personale dedicata all’artista Georges Adéagbo, e William Demby: Tremendous mobility, progetto che esplora l’archivio di Demby, scrittore e artista dell’Italia del dopoguerra. Le due, realizzate grazie al contributo di Fondazione CR, saranno aperte al pubblico dal 6 febbraio al 4 maggio 2025..Il tema dell’edizione 2025 di Black History Month Florence è Tempo Rubato, un concetto che si presenta come un duplice invito alla riflessione e alla critica. Carter G. Woodson, educatore e fondatore del Black History Month Florence in America, quasi un secolo fa affermava: “Chi non conserva le testimonianze delle imprese dei propri antenati perde lo stimolo offerto dall’insegnamento delle loro vite e della storia”.