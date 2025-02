Lanazione.it - Firenze, minimarket chiuso per 15 giorni

, 4 febbraio 2025 – Una chiusura di 15. È il provvedimento che la settimana scorsa la Polizia Municipale diha notificato a unin zona Santa Croce per reiterate violazioni. Secondo quanto riportano nel comunicato stampa del Comune, negli ultimi 3 anni per i gestori dell'attività sono scattate circa dieci sanzioni per mancato rispetto delle norme del Regolamento Unesco in merito all'orario di vendita di alcolici (stop alle 21); per questo è arrivata la sospensione. Sempre la scorsa settimana la Polizia Municipale ha notificato provvedimenti ad altri due, questa volta per violazione dell'ordinanza della sindaca Sara Funaro, che impone la chiusura alle 21 per le attività collocate in 39 strade in tutti i quartieri cittadini. Nello specifico si tratta della sospensione di 5per undella zona di San Jacopino, reo di aver violato due volte l'ordinanza; e dell'avvio di procedimento per la sospensione di 10per unin zona Ponte alla Vittoria sorpreso per la terza volta aperto oltre l'orario consentito.