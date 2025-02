Lanazione.it - Firenze, inaugurata Casa Rider: uno spazio di ristoro e supporto per i ciclofattorini

, 4 febbraio 2025 – E’ statain via Palmieri ala, un punto di riferimento dedicato ai, pensato come luogo di riposo,. Il progetto, nato grazie all’impegno della Cgil e al contributo di oltre 200 donatori, ha permesso di raccogliere oltre 23mila euro, rendendo possibile la ristrutturazione del locale, di proprietà del Comune e assegnato al sindacato.La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.30, con la possibilità di ampliare gli orari in base alle esigenze dei. Al suo interno sono disponibili servizi igienici, un’area, attrezzature per piccole riparazioni delle biciclette e punti di ricarica per cellulari e batterie. Inoltre, saranno attivi sportelli informativi su tematiche come permessi di soggiorno e verifica delle condizioni contrattuali.