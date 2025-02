Lanazione.it - Firenze, Hedy Lamarr tra genio e bellezza in scena al Goldoni

, 4 febbraio 2025 -Per la critica dell’epoca era la “donna più bella del mondo”. E poi, prima attrice a simulare un orgasmo sul grande schermo, moglie prigioniera, diva di Hollywood e brillante scienziata. “, una donna fra” è lo spettacolo dedicato alla diva/inventrice austriaca che Maddalena Emanuela Rizzi porta insabato 8 e domenica 9 febbraio al Teatrodi, per la stagione 2025 del Teatro delle Donne. Scritto da Barbara Alesse e diretto da Filippo d’Alessio, lo spettacolo ripercorre le tappe di una donna dotata di straordinaria intelligenza, che ha saputo dare prova di grande indipendenza, in una vita scandita da continui colpi diesplora il mondo interiore che le appartiene e con il quale in ogni momento è pronta a fare i conti con sublime lucidità oltre il tempo che vorrebbe costringerla a un tardivo riconoscimento: Da una sua invenzione fu sviluppata la tecnologia che ha portato alla nascita del wireless.