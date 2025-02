Sport.quotidiano.net - Fiorini si beve Valpolicella. Martino: "Voglio di più"

LaPesaro Rugby, serie A, vince e convince con: 34-10 e guadagna 5 punti salendo al quarto posto, scavalcando proprio il. "Abbiamo rispettato il piano di gioco, in preparazione abbiamo impostato la partita su quello che si è visto in campo: il possesso del pallone, attaccare con alta velocità e molta intensità, fare una partita sull‘aspetto fisico – dice il coach Marcelo–. Dobbiamo crescere ed evitare in certi sbagli, abbiamo concesso due falli costati una meta, ma sia in attacco che in difesa, abbiamo fatto una delle migliori partite". Dove migliorare: "In alcuni frangenti non abbiamo concretizzato, siamo stati molto nei loro 22 senza riuscire a concludere, non abbiamo preso una touche. Dobbiamo lavorare sui dettagli in quelle situazioni. Facciamo bene tutto il lavoro sporco, più grosso, per arrivare in quella posizione, dobbiamo essere più cinici e concludere".