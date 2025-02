Calciomercato.it - Fiorentina, UFFICIALE: Fagioli dalla Juventus, i dettagli

Il centrocampista si trasferisce dai bianconeri ai viola: affare ufficializzato alla fine della sessione di calciomercatoUna trattativa lunga che si è chiusa proprio sul gong: come raccontato da Calciomercato.it, Nicolòè un nuovo calciatore della, i(LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista lascia lacon la formula del prestito con obbligo di riscatto e si trasferisce alla corte di Raffaele Palladino. Corteggiato anche dal Marsiglia, alla fineha scelto Firenze ed è pronto ad iniziare una nuova avventura.L’affare si è perfezionato per una cifra complessiva intorno ai 19 milioni di euro. In particolare si tratta di un prestito con obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni per un valore di 16 milioni di euro di parte fissa più tre di bonus.