Fiorentina Palladino | Soddisfatto dal mercato

: “dal”“Fatto un grande lavoro. Contro l’Inter saremo pochissimi”.Raffaele, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’Inter.– “Otto uscite e cinque entrate, sempre con la massima unione e sintonia, in condivisione con la società. Sono state fatte scelte per creare unasempre più forte e credo sia stato un fatto grandissimo lavoro. I direttori hanno lavorato h24 in questo mese, erano sempre in ufficio. Per migliorare la squadra. Sinceramente sono moltodelfatto, dei due mercati con me. Sono arrivati calciatori importanti, giovani ma comunque daranno un valore aggiunto a questa rosa”.COMUZZO – “«Succede che i giocatori forti te li chiedono. Ci sono stati contatti e delle offerte, su questo non entro nel merito, ci pensa la società.