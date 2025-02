Calcionews24.com - Fiorentina, Palladino: «Soddisfatto dal mercato, fatto un grande lavoro. Contro l’Inter saremo pochissimi…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Raffaele, allenatore della, in vista della sfida di Serie A. Tutti i dettagli in merito Raffaele, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del– «Otto uscite e cinque entrate, sempre con la massima unione e sintonia, in condivisione con la società. Sono state fatte scelte per .