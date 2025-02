Napolipiu.com - Fiorentina-Juventus, la storica rivalità è finita: il retroscena che nessuno si aspettava

Leggi su Napolipiu.com

, la: ilchesi">Latra viola e bianconeri sembra lasciare spazio a un solido rapporto di mercato. Il caso del no al Napoli per il giovane difensore solleva interrogativi.Lae la, da storiche rivali a partner di mercato. L’ultimo capitolo di questa evoluzione si è scritto nelle ultime ore della sessione invernale, con due operazioni che hanno fatto discutere.Il ds del Napoli Giovanni Manna aveva bussato alla porta del procuratore Minieri per Pietro Comuzzo, mettendo sul piatto un’offerta importante: “32 milioni di euro e 2,4 milioni per 4 anni al difensore 19enne”. Un tentativo concreto che però si è arenato davanti al silenzio della.Come riporta Il Mattino: “ha fatto tramontare ogni sogno di portare alla corte di Conte il centrale.