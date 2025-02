Inter-news.it - Fiorentina-Inter, un tallone d’Achille e un punto di forza da sfruttare

è ricca di significato. Calcisticamente parlando vale più dei tre punti. È una partita che rievoca anche quegli attimi terribili in cui Edoardo Bove al 16? si è accasciato privo di sensi. SFIDA –che si giocherà il 6 febbraio sarà valida per il recupero della quattordicesima giornata di Serie A. La partita fu sospesa a causa di un malore avuto in campo dal centrocampista dellaEdoardo Bove. Al match non potranno partecipare i nuovi acquisti di entrambe le squadre perché potranno partecipare al match solo i tesserati di quella gara. C’è tanto in palio. I tre punti, e quindi la vittoria valgono di più per entrambe le compagini. Un successo garantirebbe ai nerazzurri di agganciare in vetta il Napoli. Mentre per la viola significherebbe 42 punti in classifica e quarto posto in condivisione con la Lazio.