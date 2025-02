Internews24.com - Fiorentina Inter streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato

di Redazionetv:ildiin programma giovedì valido per il recupero della 14ª giornataArchiviata Milanfinita in pareggio grazie al gol in extremis di De Vrij su assist del nuovo arrivato Zalewski, i nerazzurri si preparano ad affrontare lanel recupero della 14esima giornata dirotta il 2 dicembre a causa del malore di Bove.VEDERLA – verrà trasmessa su DAZN: sarà possibile seguire ladeltramite l’applicazione della piattaforma su Smart TV oppure attraverso una console di gioco. Altrimenti attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Ovviamentesarà disponibile anche in, sul sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.