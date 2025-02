Internews24.com - Fiorentina Inter, problemi a centrocampo per Inzaghi? Oggi niente allenamento per loro due

di Redazioneperperdue. Le ultime in vista della gara di giovedìCome riportato da Andrea Paventi su X, nella sessione diodierna dell’non si sono visti ne Correa, ne Zielinski, entrambi in palestra. C’è da capire riguardo lapresenza giovedì nel recupero di campionato contro la.Tutti in gruppoad Appiano tranne Correa e Zielinski che ha lavorato in palestra per una leggera sindrome influenzale ma domani tornerà a lavorare con i compagni. Al massimo 1/2 cambi a Firenze rispetto alla formazione che ha giocato il derby @MatteoBarzaghi @SkySport— Andrea Paventi (@APaventi) February 4, 2025 ZIELINSKI – «Tutti in gruppoad Appiano tranne Correa e Zielinski che ha lavorato in palestra per una leggera sindrome influenzale ma domani tornerà a lavorare con i compagni.