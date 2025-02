Inter-news.it - Fiorentina-Inter, no alle rivoluzioni: max 2 cambi! L’ipotesi – Sky

L’affronterà tra 2 giorni la. Si tratta della quattordicesima giornata di Serie A,rotta per un malore accusato da Edoardo Bove. Le ultime sui nerazzurri da Sky Sport.NESSUNA RIVOLUZIONE – L’è pronta ad affrontare lail 6 febbraio. Andrea Paventi, tramite Sky Sport, spiega che non ci saranno particolariamenti da parte di Simone Inzaghi: «Le scelte verranno valutate domani. Personalmente non mi aspetto tanti. Posso aspettarmi Bisseck al post di Pavard. Per il resto potrebbe essere confermata per dieci/undicesimi la stessa squadra che ha iniziato la sfida con il Milan. Quindi non mi aspetto, magari un aggiustamento si, massimo 2, ma niente di più. È un’che va avanti con le certezze di questo periodo e che vuole cercare di conquistare quei 3 punti per riprendersi la classifica con il Napoli.