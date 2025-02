Inter-news.it - Fiorentina-Inter la prima chance per un nuovo giudizio! L’attacco

non sarà importante solamente per i punti in classifica, ma soprattutto per ritrovare diversi elementi che non hanno convinto fino ad ora. In attacco si cercano risposte.SCONTRO SCUDETTO –non sarà lo scontro Scudetto per entrambe. Se fino all’1 dicembre si poteva parlare di questo adesso la viola è scesa in classifica e lotta per la Champions League. Raffaele Palladino ha bisogno di punti così come Simone Inzaghi, ma l’allenatore piacentino cerca anche altro dalla partita dell’Artemio Franchi. Devono assolutamente arrivare delle risposte e non solo da Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco. C’è bisogno di altro in vista delle prossime settimane., le risposte dalle seconde linee!RISPOSTE – Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono nel momento migliore di forma.