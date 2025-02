Internews24.com - Fiorentina Inter, il retroscena dall’allenamento verso Firenze: ritmo alto e…

di Redazione, i nerazzurri si preparano per la trasferta di: i dettaglidei nerazzurriSeduta di allenamento mattutina per l’di Simone Inzaghi a due giorni dalla sfida contro la, prosecuzione del match valido per la 14ª giornata di Serie A.L’ALLENAMENTO – «Prosegue adla preparazione dei nerazzurri in vista di, prosecuzione del match valido per la 14ª giornata di Serie A. Dopo la ripresa degli allenamenti, oggi la squadra si è nuovamente ritrovata al BPER Training Centre di Appiano Gentile per una seduta di lavoro agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff» si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro».Riguardo alla scelta arbitrale persappiamo che sarà Daniele Doveri della sezione di Roma a dirigere, recupero della gara della 14/a giornata di Serie A sospesa e rinviata lo scorso primo dicembre per il malore in campo di Edoardo Bove, in programma giovedì 6 febbraio alle 20-45.