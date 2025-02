Internews24.com - Fiorentina Inter, emergenza a centrocampo per Palladino! Si punta al recupero di due titolari

di Redazioneper! Sialdi dueper il match in programma giovedì seraCosi la Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa, prossima avversaria dell’neldi giovedì sera.VERSO- «La speranza dellaè recuperare Danilo Cataldi e Andrea Colpani per la sfida di giovedì sera all’Artemio Franchi contro l’. In particolare dalle immagini che arrivavano ieri dal Viola Park si vedeva l’ex laziale lavorare con il pallone, ma è comunque troppo presto per considerarlo pienamente recuperato. Due rientri che sarebbero fondamentali perché regolamento vuole che, essendo un, possano essere schierati soltanto quei calciatori che erano già tesserati nel giorno in cui la partita era stata sospesa ovvero il primo dicembre, a causa del malore di Edoardo Bove.