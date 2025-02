Fiorentina Inter dove vederla Sky o DAZN?

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo il pareggio all’ultimo secondo nel derby di domenica sera, per l’il prossimo passo è il recupero della 14ª giornata di campionato, allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il recupero contro la.L’, dopo l’1-1 con il Milan, è alla ricerca dei tre punti per rimettersi in pari, sia con i punti che con le partite disputate, con il Napoli a quota 54. La Viola, dall’altra parte, dopo un mercato di gennaio scoppiettante, vuole continuare la risalita in classifica per puntare alla zona Champions. I viola, dopo un inizio di campionato molto positivo, sono calati un po’ e sono tornati a vincere in campionato solo dieci giorni fa con la vittoria pazzesca sul campo della Lazio per 1-2 con grande merito del portiere David De Gea.La gara tra nerazzurri e viola, disputata in origine l’1 dicembre 2024, venne sospesa al 16? del primo tempo sul risultato di 0-0 per un malore avuto in campo da Edoardo Bove, calciatore della, che si accasciò a terrà a causa di un attacco epilettico.