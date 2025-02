Inter-news.it - Fiorentina-Inter, Calhanoglu o Asllani? Una sensazione – SM

Giovedì alle ore 20.45 si giocheranno i restanti 70 minuti circa della partita tra. Simone Inzaghi un dubbio secondo Sport Mediaset e riguarda la regia. Due in ballottaggio.PRECEDENTE –ricomincerà dal minuto 17 del primo tempo, i due allenatori avranno la possibilità di cambiare l’undici iniziale. Ciò però non permetterà di utilizzare i nuovi giocatori e per questo motivo Raffaele Palladino avrà diversi problemi da risolvere. Non ci sarà perciò Nicola Zalewski, ma ci saranno invece Pietro Comuzzo e Denzel Dumfries. I due, nonostante squalificati, sconteranno il turno fuori nel prossimo match che si giocherà lunedì. Giovedì saranno regolarmente in campo ed entrambi da titolari molto probabilmente. Simone Inzaghi ha un grande dubbio a centrocampo., il grande dubbio di InzaghiCABINA DI REGIA – Inizierà ancora Hakano tornerà Kristjandavanti alla difesa? Secondo Sport Mediaset il turco non è ancora al meglio nonostante la partita da titolare con il Milan.