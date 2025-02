Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il riepilogo del mercato invernale: tutti gli acquisti e le cessioni

Firenze, 4 febbraio 2025 - Un mese abbondante di trattative, che di fatto hanno rivoluzionato launa seconda volta dopo quanto era accaduto nel corso dell'estate. Daniele Pradè e Roberto Goretti hanno messo a segno sei operazioni in entrata e otto in uscita, alcune di queste anche a sorpresa, come quella di Riccardo Sottil, approdato al Milan nelle ultime ore del. E' stata una sessione che ha visto protagonista la, che subito ha cercato di portare a casa Folorunsho, designato come sostituto di Edoardo Bove. Via via nel corso dei giorni sono poi arrivati Marì in difesa (una sorta di usato sicuro voluto da Palladino nell'ottica di un passaggio alla difesa a tre), Ndour e Fagioli a centrocampo, Zaniolo in attacco. Laha rinunciato a Ikoné e Kouame per far posto al ritorno del trequartista massese, a questo punto fortemente indiziato anche per giocare al posto di Kean.