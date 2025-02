Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Fagioli chiude il mercato, Sottil al Milan

Firenze, 4 febbraio 2025 - L'ultimo giorno è stato il classico rincorrersi di notizie. Indiscrezioni più o meno fondate. Ma la sensazione che ildellanon fosse finito era forte. In mattinata si è sistemata la situazione Biraghi. Prestito con diritto di riscatto al Torino, la prossima estate si deciderà in maniera definitiva il futuro dell'ex capitano gigliato. I granata per acquistarlo a titolo definitivo dovranno pagare 1 milione di euro. Biraghi ha raggiunto in giornata gli uffici di Cairo e Vagnati per accordarsi sull'ingaggio. Finisce così, dopo sette anni, l'avventura in viola. Anche se per il momento è solo un arrivederci. Alla spicciolata sono poi arrivati i comunicati ufficiali relativi agli affari già fatti nei giorni scorsi. Il club viola ha annunciato Ndour e Zaniolo, l'Empoli ha comunicato l'arrivo in prestito di Kouame, il Verona ha ufficilizzato Valentini.