Fiorentina che guaio | emergenza totale beffa atroce contro l’Inter

, è un vero disastro: cheper Palladino, laè tremenda, che– SerieAnewsIl 1 dicembre 2024, quando laaffrontavaal Franchi, nessuno avrebbe mai immaginato che quella partita sarebbe stata interrotta dopo soli 16 minuti di gioco. Il motivo? Un malore improvviso che ha colpito Edoardo Bove, che è stato soccorso e trasportato in ospedale, lasciando tutti con il fiato sospeso.Fortunatamente, il centrocampista dellasi è ripreso, ma la gara, per ragioni di sicurezza, è stata sospesa. Da allora, la questione è rimasta in sospeso, ma finalmente il 6 febbraio 2025 si torna in campo, per concludere quella che, per ora, è una partita incompiuta.A meno di 48 ore dal derby,si prepara a sfidare di nuovo i viola, in una gara che si preannuncia più tesa che mai, con una situazione già complessa da risolvere.