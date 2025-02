Oasport.it - Finlandia-Italia calcio a 5 oggi in tv, Qualificazioni Europei 2026: orario, programma, streaming

Per l’dela 5 è il momento di tornare in campo nel suo percorso di qualificazione verso glidi futsal. Gli azzurri di Salvo Samperi sfideranno in trasferta la.Dopo la partenza stentata, tradottatasi nel 2-2 di Catania contro la Bielorussia, l’deve rialzare la testa per cercare di contrastare il primo tentativo di fuga dei nordici nella Pool 2 di questo Main Round.Il match si disputerà a Vantaa: per Musumeci e compagni sarà importantissimo affermarsi in un gruppo di cui fanno parte anche Malta e Bielorussia. Va ricordato che laè prima con 3 punti, dopo aver battuto 0-5 i maltesi nella prima giornata., valida per la 2a giornata del Gruppo 2 del percorso di Qualificazione aglidia 5, si giocherà a Vantaa quest’, martedì 4 febbraio, alle ore 18.