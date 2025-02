Ilrestodelcarlino.it - Finestra caduta, la rabbia dei ragazzi: "Le manutenzioni fatele prima"

"Non oltrepassare. Pericolo". Dopo il brutto incidente di sabato nove arcate del loggiato di pertinenza dell’Istituto tecnico Bramante Genga al Campus scolastico, da ieri, sono invalicabili a causa del rischio di “finestre“: sono state transennate per garantire la sicurezza dei passanti. Il cartello di pericolo evidenzia l’area tolta al passaggio di studenti e adulti, dopo che 48 ore fa, unadi alluminio èda tre metri di altezza, frantumandosi a terra. Per un pelo si è sfiorata la disgrazia: alla fine solo uno – dei duetrovatisi sotto la traiettoria dell’infisso – è rimasto ferito. Ma hanno rischiato molto, entrambi. Ieri, Nicola Fronzoni, lo studente contuso, non è riuscito a tornare a scuola: ancora troppo forte è il dolore al braccio colpito. Alle 9 di ieri un gruppo di tecnici della Provincia ha eseguito un sopralluogo.