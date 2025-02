Ilrestodelcarlino.it - Finalmente libero il camionista: ricoverate in psichiatria le due stalker

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 4 febbraio 2025 – L’incubo delle duedi Arezzo parrebbe essere finito. Le due donne, madre e figlia, che da giugno rendono impossibile la vita deldi Borello Paolo Zignani, sono stateinall’ospedale San Donato di Arezzo questa mattina alle 9. "riuscirò a dormire senza interruzioni, cosa che non faccio da giugno – dice l’autotrasportatore 57enne assistito dall’avvocato Raffaele Pacifico –. Anche questa notte, fino all’una ho ricevuto telefonate. Oratutto tace”. Le due donne di Badia Prataglia, madre e figlia di 36 anni che Zignani conosce solo di vista, hanno inviato all’autotrasportatore di Borello 837 servizi non richiesti e fanno vivere in un incubo, da trent’anni, gli abitanti di Badia Prataglia. I numerosi episodi di stalking Gli episodi di stalking sono iniziati per il 57enne con l’arrivo dei carri funebri (ben 50 quelli mandati dalle due donne in cinque mesi).