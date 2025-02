Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth ed il successo su PC: è finito il periodo delle esclusive, secondo Jason Schreier

L’uscita disu PC e il suo grandecommerciale su Steam stanno segnando un punto di svolta nel settore videoludico, stando a quanto affermato da.Il giornalista di Bloomberg ha infatti sottolineato come questa tendenza confermi la graduale scomparsaconsole, soprattutto per i giochi di terze parti., con le venditeconsole che si stabilizzano o addirittura calano, sempre più publisher e sviluppatori scelgono di pubblicare i propri titoli su più piattaforme, massimizzando in questo modo i profitti e raggiungendo un pubblico più ampio.Il giornalista ha proseguito affermando che questo fenomeno è particolarmente evidente nell’ecosistema di Steam, che si sta consolidando come unaprincipali destinazioni per gli sviluppatori di videogiochi.