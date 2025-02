Anteprima24.it - Fina (Pd): “Io sostituirò Salvati, Santanché resta al suo posto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Da oggi, d’intesa con il commissario regionale Antonio Misiani, assumerò io personalmente la gestione della Tesoreria regionale”. Così in una nota Michele, Tesoriere del Partito Democratico dopo la rimozione di Nicola. “Quanto al merito della vicenda – aggiunge – oltre ad averlo rimosso dall’incarico di tesoriere dopo un secondo lo abbiamo immediatamente sospeso in via cautelare dall’anagrafe degli iscritti Pd. “E’ giusto il caso di osservare – dice ancora– che una ministra della Repubblica, rinviata a giudizio per falso in bilancio e sotto indagine per truffa ai danni dello Stato, siede ancora tranquillamente al suo, dichiarandosi per altro disinteressata alle opinioni del proprio partito”. “In realtà la persona interessata è stata subito sospesa dal Pd, dal suo ruolo di tesoriere, ovviamente aspettiamo che la magistratura, che le indagini facciano il loro corso”.