Oasport.it - Filippo Della Vite euforico ai Mondiali: “Abbiamo vinto, esultiamo anche noi”. E il messaggio agli avversari…

ha festeggiato in pompa magna la spettacolare meda d’oro conquistata insieme ai compagni nel parallelo a squadre dei2025 di sci alpino. L’azzurro ha trionfato insieme ad Alex Vinatzer, LaraMea e Giorgia Collomb in una gara dove l’Italia non era assolutamente tra le grandi favorite, ma in cui ha saputo sorprendere e meritarsi il gradino più alto del podio. La rassegna iridata si apre in maniera brillante per il Bel Paese grazie al quartetto che ha sbalordito sulle nevi di Saalbach (Austria).Si trattaprima meda mondiale per il 23enne, ottenuta alla sua seconda apparizione in carriera nella prestigiosa competizione (ci si riferisce alla massima categoria, tra gli juniores vanta l’argento in gigante nel 2022). Il nostro portacolori aveva incominciato il pomeriggio superando l’ucraino Roman Tsybelenko e poi aveva firmato una grande magia battendo per tredici centesimi il quotato francese Leo Anguenot.