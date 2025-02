Filiera legno-arredo fatturato a 516 miliardi di euro con una flessione del 31%

Impresaitaliana.net - Filiera legno-arredo, fatturato a 51,6 miliardi di euro con una flessione del 3,1%

Feltrin, presidente di Feder: “Il settore ha navigato nella tempesta meglio di altri”«Unadel 3,1% è da ritenersi comunque contenuta dato il contesto economico e geopolitico attuale e rispetto a quanto potevamo aspettarci. Questo non significa che la situazione sia facile, anzi. Ma possiamo dire che, come in altri periodi, lanel suo complesso ha saputo navigare meglio di altri, anche in acque molto tempestose».Così il presidente di Feder, Claudio Feltrin, che commenta il2024 alla produzione dellache chiude a 51,6dicontro i 53,2didel 2023 (del 3,1%).Ladel settoreriguarda il mercato interno che, con 32,2 milirdi di, costituisce il 60% del giro d’affari e sarebbe dovuta alla riduzione degli incentivi fiscali previsti negli anni precedenti.