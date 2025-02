Ferraratoday.it - Fiera del lavoro, tre incontri per fornire strumenti utili a chi ricerca un impiego

Leggi su Ferraratoday.it

Mentre si raccolgono le ultime adesioni per le aziende che parteciperanno alladel'Oh my job', in programma giovedì 27, il Centro Informagiovani del Comune di Comacchio presenta il programma deglidi preparazione per gli aspiranti lavoratori che condurranno, con un.