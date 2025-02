Lanazione.it - Fiamme e paura sul Frecciargento. Binari bloccati

Fumo,, a Lastra a Signa, in un vagone delin transito sulla linea Pisa-Firenze. Con rallentamenti e una decina di treni saltati nelle ore successive. L’incendio che ha interrotto per tutta la giornata la tratta fra Empoli e Firenze che passa da Lastra a Signa (ma che per fortuna è ‘doppiata’ da quella via Signa) è avvenuto intorno alle 8.05 di ieri. Il treno era partito da Genova di prima mattina e si era fermato alla stazione di Pisa alle 7.30. La tappa successiva era prevista a Campo di Marte alle 8.24, seguita da un’ulteriore partenza verso Roma, la destinazione finale del viaggio. Proprio in prossimità di Lastra a Signa però, dove peraltro esiste un ampio tratto in galleria, il sensore antincendio ha segnalato problemi in una delle carrozze. Così, il macchinista ha prontamente dato l’allarme, facendo prima allontanare i passeggeri dal vagone interessato dal rogo e poi fermando il treno in stazione.