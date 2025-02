Thesocialpost.it - Feti conservati in barattoli in un ospedale abbandonato per 50 anni

Leggi su Thesocialpost.it

L’di Vaccarella, in provincia di Messina, potrebbe essere presto demolito. Al suo interno sono stati trovati alcuniimmersi in un liquido di conservazione, una scoperta che ha sollevato numerosi interrogativi. Il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza della loro presenza.Leggi anche: Sesto San Giov, 16enne partorisce sul balcone: i soccorsi trovano il neonato morto in un secchioLa scoperta deiLe indagini sono in corso per ricostruire la vicenda e accertare chi sapeva della presenza dei. Non è la prima volta che si parla di questi ritrovamenti, ribattezzati nel tempo “Bambini nella boccia”. Il liquido in cui sono immersi ha conservato iquasi intatti, con la pelle solo leggermente sbiadita.