Ilfattoquotidiano.it - Feti abbandonati nei barattoli trovati nell’ex ospedale di Vaccarella a Milazzo (Messina)

, ancora immersi nel liquido di conservazione, sono statitra le rovine dell’abbandonato di). Le immagini sono state diffuse da Oggie hanno riportato l’attenzione sulle condizioni dell’edificio, chiuso nel 1972 e da allora dimenticato. Il direttore generale dell’Asp di, Giuseppe Cuccì, ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione.Percorrendo le stanze fatiscenti del, ci si imbatte in travi crollate, piante rampicanti e resti di, alcuni integri, altri rotti. Iera conservati per scopi scientifici. In passato era prassi raccogliere idi aborti spontanei nella formalina. Con il tempo, il loro utilizzo si è esteso anche alla didattica. Tuttavia, con la chiusura dell’, il loro destino è stato quello: finire nell’abbandono come il resto della strettura.